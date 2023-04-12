Goldman: Enflasyon verileri borsadaki sakinliği bozabilir

Goldman Sachs Group Inc. Partner Class üyesi John Flood, içinde bulunduğumuz hafta ABD borsalarında görülen sakin görünümün, bugün açıklanacak olan enflasyon verisi ile sona erebileceğini söyledi.

Flood, yıllık enflasyon oranının bir önceki rakam olan yüzde 6'nın üzerine çıkması durumunda S&P 500'ün en az yüzde 2 düşmesini bekliyor. Ancak, TÜFE'nin yüzde 5,1 olan beklentide çıkması veya gerisinde kalması durumunda ise hisse senetlerinin muhtemelen yükseleceği tahmininde bulundu.