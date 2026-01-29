Goldman: Fed, faiz indirimlerine yeniden başlayabilir

Goldman Sachs Varlık Yönetimi, Fed'in bir süre faizlerde beklemede kalabileceğini, ancak yılın ilerleyen dönemlerinde yeniden indirime gideceğini öngördü.

Sabit getirili menkul kıymetler ve likidite çözümleri küresel eş başkanı olan Kay Haigh, güçlü ekonomik aktivite verileri ve işgücü piyasasında görülen istikrar işaretlerinin, Fed’in şu aşamada ek bir "sigorta" hamlesine ihtiyaç duymadığını söyledi.

Haigh, Fed’in muhtemelen uzatılmış bir duraklama döneminde olacağını belirtirken, enflasyonda yaşanacak ılımlı seyirle birlikte para politikasında gevşemenin yılın ilerleyen bölümünde yeniden başlayacağını ifade etti. Bu kapsamda, politika faizinin FOMC üyelerinin medyan beklentisine göre nötr olarak değerlendirilen seviyelere geri dönmesi için iki adet ilave "normalleşme" amaçlı faiz indirimi beklediklerini vurguladı.