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Goldman: Fed pas geçecek

Amerika Merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Amerika Merkez Bankası'nın faiz artırım kararına yönelik tahminlerini paylaştı. Banka Fed'in bu hafta gerçekleşecek olan toplantıyı pas geçmesini ve faizleri artırmamasını bekliyor.

Haber Merkezi
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Ünlü yatırım bankası Goldman Sachs'ın ekonomisti David Mericle tarafından yayımlanan bir notta, Fed'in, Silicon Valley Bank'ın iflası sebebiyle bankacılık sisteminde ortaya çıkan stresi dinidirmek adına gelecek faiz kararının sabit bırakmak yönünde olabileceğini söyledi.

Bankasından müşterilere gönderilen notta, "Politika yapıcılar finansal sistemi desteklemek için agresif bir şekilde tepki verirken, piyasalar küçük ve orta ölçekli bankaları destekleme çabalarının yeterli olacağına tam olarak ikna olmuş görünmüyor" dendi.

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