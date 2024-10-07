Goldman Sachs, ABD için resesyon tehlikesinin azaldığını açıkladı

Goldman Sachs ABD Başekonomisti Jan Hatzius, eylül ayı istihdam raporunun "işgücü piyasası anlatısını sıfırladığını" ve işgücü talebinin "işsizlik oranının yükselme eğilimini önlemek için çok hızlı bir şekilde zayıfladığına" dair korkuları yatıştırdığını söyledi. Beklenenden daha iyi gelen verilerin ABD'nin gelecek 12 ay içinde resesyona girme olasılığını yüzde 15'e indirdiği belirtildi.

Goldman Sachs, Haziran 2025'te yüzde 3,25-3,5 nihai faiz oranına ulaşmak için art arda 25 baz puanlık indirim tahminini korudu. Hatzius, "Artık 50 baz puanlık bir faiz indirimi riskini çok daha az görüyoruz" dedi.

"Daha genel olarak, iş ilanlarının yüksek olduğu ve GSYH'nin (gayri safi yurtiçi hasıla) güçlü bir şekilde büyüdüğü bir dönemde istihdam artışının vasat olması için belirgin bir neden görmüyoruz" diye konuşan Hatzius, Ekim ayının hem bir kasırga hem de büyük bir grevin maaş bordrolarını düşürme tehdidiyle özellikle karmaşık bir ay olacağı konusunda uyardı.