Goldman Sachs: ABD'nin resesyon ihtimali yüzde 30
Goldman Sachs’a göre, ABD ekonomisinde resesyon ihtimali yüzde 30’a yükseldi.
Goldman Sachs, ABD ekonomisi için resesyon ihtimalini yüzde 30 olarak hesapladı. Büyümede yavaşlamaya, yüzde 2,5 civarında enflasyona ve yüzde 4,6’ya yükselen işsizlik oranına işaret etti.
Banka, piyasaların faiz artışı ihtimalini fiyatlamasına rağmen ekonomik koşulların zayıflaması halinde Fed’in yeniden faiz indirimlerine yönelebileceğini de belirtti.