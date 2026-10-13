Goldman Sachs analizi: Rusya'nın dizel arzı fiyatları ne kadar etkileyecek?

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ABD Başkanı Donald Trump'ın akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya'dan dizel yakıt ithalatına yönelik kısıtlamaları geçici olarak gevşetmesi, kararın küresel enerji piyasalarına etkisini gündeme taşıdı.

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Rusya'nın piyasaya sunmayı planladığı dizel miktarının fiyatlar üzerinde belirgin bir düşüş sağlamasının beklenmediğini bildirdi.

Banka, Avrupa'nın stratejik rezervlerinden yapılabilecek olası bir satışın ise dizel fiyatlarında daha belirgin bir gerilemeye yol açabileceğini değerlendirdi.

Rusya'nın dizel arzından sınırlı etki bekleniyor

Goldman Sachs'ın analizine göre, Rusya'nın piyasaya sunacağını açıkladığı dizel yakıt miktarının küresel fiyatlar üzerindeki etkisinin sınırlı kalması bekleniyor.

Banka, Rusya'dan sağlanacak ilave arzın tek başına dizel fiyatlarında önemli bir düşüş yaratmasının öngörülmediğini belirtti.

Avrupa'nın rezerv satışı fiyatları 11 dolar düşürebilir

Goldman Sachs, Avrupa'nın stratejik rezervlerinden 50 milyon varil dizel yakıtı piyasaya sunması ihtimalini de değerlendirdi.

Bankanın hesaplamasına göre, böyle bir satışın gerçekleşmesi halinde ABD'nin Meksika Körfezi kıyısındaki ve Avrupa'daki toptan dizel fiyatları varil başına 11 dolar gerileyebilir.

Ancak söz konusu tahmin, Avrupa'nın stratejik rezervlerinden 50 milyon varillik satış yapılması varsayımına dayanıyor. Analizde bu miktarda bir satışın gerçekleştiğine ilişkin bilgi yer almıyor.

Trump'ın Rusya kararı tartışma yarattı

Trump, yükselen akaryakıt fiyatlarını düşürmek ve ABD iç piyasasını rahatlatmak amacıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dizel yakıt tedariki konusunda anlaşmaya varmıştı.

Anlaşma kapsamında ABD yönetimi, Rusya'nın yüz binlerce tonluk dizel ihracatına olanak sağlamak için Moskova'ya yönelik enerji yaptırımlarını geçici olarak gevşetme kararı almıştı.

Karar, ABD'de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Kongre üyelerinin tepkisini çekmişti. Eleştirilerde, yaptırımların gevşetilmesinin Rusya'ya Ukrayna'daki savaşı sürdürmek için ilave mali kaynak sağlayabileceği savunulmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de karara tepki göstermişti.

Eleştirileri yanıtlayan Trump ise Avrupa Birliği'nin geçmişte Rus enerjisine milyarlarca dolar harcadığını hatırlatarak attığı adımın "Önce Amerika" ilkesiyle uyumlu olduğunu savunmuştu.