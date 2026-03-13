Goldman Sachs Asya için büyüme tahminlerini düşürdü

En sert revizyonlar Hindistan, Hong Kong, Tayland ve Filipinler için büyüme tahminlerinde yapılırken Güney Kore ve Vietnam için büyüme tahminleri sırasıyla yüzde 2,0 ve yüzde 7,3 olarak değişmedi.

Çin'in büyüme tahmini yüzde 4,8'den yüzde 4,7'ye, Filipinler'inki yüzde 5,0'ten yüzde 4,1'e indirildi. Hindistan'ın bu yıl yüzde 7,0 büyüyeceği öngörüsü ise yüzde 6,5'e çekildi.

Yeni projeksiyonlar, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin başlangıçta öngörülenden daha uzun süre askıya alınacağı varsayımına dayanıyor. Emtia stratejistleri petrol fiyatı tahminlerini de yukarı revize ederek Brent ham petrolün Mart'ta varil başına ortalama 100 doların üzerinde, Nisan'da 85 dolarda seyredeceğini, yıl sonuna doğru ise 70 dolar seviyesinin altına gerileyeceğini öngördü.

Enflasyon tahminleri de yukarı yönlü güncellendi. Çin için 2026 enflasyon tahmini yüzde 0,6'dan yüzde 0,9'a, Hindistan için yüzde 3,9'dan yüzde 4,2'ye yükseltildi. Japonya'da enflasyonun yüzde 1,6 yerine yüzde 2,0 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Para politikası tarafında Goldman Sachs, Bank Indonesia'nın faiz indirimini ötelediğini öngörerek ikinci ve üçüncü çeyrekte 25'er baz puanlık indirim beklentisini korudu. Çin için ise yıl içinde daha önce öngörülen iki faiz indirimi beklentisi tek bir 10 baz puanlık indiriime düşürüldü.