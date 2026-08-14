Goldman Sachs Avrupa borsaları için yıl sonu beklentisini yukarı yönlü revize etti

Avrupa pay piyasalarındaki güçlü makroekonomik veriler ve sağlam şirket finansalları, küresel yatırım bankalarının beklentilerine olumlu yansıdı. Strateji notunu güncelleyen Goldman Sachs, kıtanın en büyük şirketlerini barındıran STOXX 600 endeksine yönelik gelecek projeksiyonlarını yukarı yönlü revize ederek borsalardaki yükseliş eğiliminin korunacağına işaret etti.

Güçlü şirket finansalları beklentileri destekliyor

Küresel yatırım bankacılığının önde gelen aktörlerinden Goldman Sachs, kıta Avrupası hisse senetleri pazarındaki pozitif görünümün süreceğine yönelik yeni bir projeksiyon paylaştı. Raporda, Avrupa'nın en büyük şirketlerini bünyesinde barındıran STOXX 600 endeksine yönelik 12 aylık fiyat hedefinin yukarı çekildiği belirtildi. Bu revizyonun arkasındaki temel dinamik olarak, şirketlerin son çeyrek dönemlerde sergilediği yüksek operasyonel karlılık oranları ile güçlü bilanço yapıları gösterildi. Gelir tablolarındaki bu istikrarlı duruş, dış piyasalardaki sıkı para politikalarına rağmen Avrupalı kurumsal yapıların finansal şoklara karşı dayanıklılığını koruduğunu doğruluyor.

Avrupa ekonomilerindeki yapısal esneklik öne çıkıyor

Goldman Sachs'ın projeksiyonlarını pozitif yönde güncellenmesinde, şirket performanslarının yanı sıra makroekonomik taraftaki sağlam duruş da önemli bir rol oynadı. Kıta genelindeki temel ekonomik göstergelerin resesyon endişelerinin aksine beklentilerin üzerinde kalmaya devam etmesi, fon yöneticilerinin pay piyasalarına olan güvenini tazeledi. İç talep dinamiklerinin canlılığını koruması ve imalat ile hizmet sektörlerindeki dengelenme adımları, endeksnin yukarı yönlü hareket alanını genişletiyor. Revize edilen yeni hedef fiyat seviyelerinin küresel fon akışlarında Avrupa borsalarını daha cazip bir alternatif haline getireceği ve önümüzdeki süreçte kurumsal alım iştahının bu doğrultuda şekilleneceği öngörülüyor.

Para politikaları ve küresel sermaye rotası

Gelecek dönem hedeflerindeki bu yukarı yönlü güncelleme, aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) önümüzdeki süreçte atacağı olası faiz adımlarıyla da yakından etkileşim gösteriyor. Enflasyon cephesindeki kısmi yavaşlama ve büyüme oranlarının makul seviyelerde tutunması, hisse senedi piyasaları üzerindeki borçlanma maliyeti baskısının zamanla hafifleyeceğine yönelik beklentileri besliyor. Tahvil getirlerindeki istikrarlı seyir, sermayenin daha yüksek getiri arayışıyla pay piyasalarına yönelmesini kolaylaştırırken, STOXX 600 endeksinin de çarpan bazında rasyonel bir iskonto sunduğuna işaret ediyor. Dolayısıyla, makro politikalardaki öngörülebilirlik ve karlılık rasyolarındaki kararlılık, kıta borsalarını küresel portföy dağılımlarında öncelikli kılmaya devam ediyor.