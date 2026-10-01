Goldman Sachs, Avrupa Conviction List'te ekim revizyonuna gitti
Goldman Sachs'ın Avrupa hisseleri için hazırladığı ekim listesinde dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Kurum 4 hisseyi eklerken, 3 hisseyi listeden çıkardı.
Avrupa borsalarında hisse tercihlerini güncelleyen Goldman Sachs, ekim ayı Conviction List'inde 4 yeni isme yer verdi. 3 hisse ise listeden çıkarıldı.
4 hisse listeye girdi
Goldman Sachs'ın listesine İspanya merkezli güneş enerjisi üreticisi Solaria Energia y Medio Ambiente, İsviçre merkezli medikal teknoloji şirketi Straumann, Almanya'nın ilan platformu Scout24 ve özel kimyasalların dağıtımında faaliyet gösteren IMCD dahil edildi.
Kurumun yeni eklemelerinde güçlü nakit akışı, yukarı yönlü kazanç revizyonları ve değerleme iskontosu öne çıkan unsurlar oldu.
3 hisse listeden çıkarıldı
Ekim güncellemesinde İspanyol enerji şirketi Naturgy, alüminyum üreticisi Norsk Hydro ve medikal cihaz üreticisi Smith & Nephew ise listeden çıkarıldı.
Böylece Goldman Sachs'ın Avrupa hisseleri için oluşturduğu listede enerji ve emtia ağırlığı azalırken, güneş enerjisi, sağlık teknolojisi ve şirket hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren hisseler öne çıktı.
Goldman Sachs'ın son değişiklikleri, kurumun Avrupa hisselerinde şirket bazlı beklentiler ve değerleme unsurlarını dikkate alarak portföyünü yeniden şekillendirdiğini gösterdi.