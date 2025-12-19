Goldman Sachs, BoE'den 2026'da 3 faiz indirimi bekliyor

Goldman Sachs, daha önce şubat, nisan ve temmuz aylarında indirim beklerken, zamanlamayı BoE’nin daha temkinli fakat istikrarlı bir gevşeme süreci izleyeceği varsayımıyla revize etti.

Goldman’a göre zayıflayan ekonomik görünüm, BoE’nin faiz indirimlerini destekliyor. İş gücü piyasasında yavaşlayan işe alımlar, artan işsizlik riskleri ve ücret artışlarında gevşeme sinyalleri dikkat çekiyor. Buna karşın enflasyonun 2026 boyunca kontrol altında kalması bekleniyor; bu da sıkı para politikasını sürdürme ihtiyacını azaltıyor.

Goldman, ekonomik verilerin zayıflamaya devam etmesi halinde BoE’nin piyasaların şu an fiyatladığından daha hızlı hareket edebileceğini belirtiyor. Böyle bir senaryonun sterlin üzerinde baskı yaratabileceği, buna karşılık İngiltere faiz piyasaları ve riskli varlıkları destekleyebileceği ifade ediliyor. Genel olarak Goldman, BoE’nin sıkılaşma döneminin sona erdiği ve odağın faiz indirimlerinin hız ve derinliğine kaydığı görüşünde.