Goldman Sachs, BoE'den faiz indirimi tahminini revize etti

Goldman Sachs, BoE'den bu yıl temmuz ve kasım aylarında, ayrıca 2027 Şubat’ta 25’er baz puan faiz indirimi yapmasını bekliyor. Banka daha önce ilk indirimin Nisan 2026’da geleceğini öngörüyordu.

Goldman Sachs, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) bu yıl temmuz ve kasım aylarında ve ayrıca 2027 yılı şubat ayında 25'er baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmesini beklediğini açıkladı.

Banka, önceki tahmininde faiz indirimlerinin 2026 yılı nisan, temmuz ve kasım aylarında gerçekleşeceğini öngörmüştü.

