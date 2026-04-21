Goldman Sachs: BOJ’dan temmuzda faiz artışı beklentisi güçlü

Goldman Sachs ekonomisti Akira Otani, Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) temmuz ayında faiz artışına gitmesinin muhtemel olduğunu belirtti. Otani, “Temmuz itibarıyla yüksek petrol fiyatlarının ekonomi, ücretler ve fiyatlar üzerindeki etkisini değerlendirmek için gerekli tüm veriler mevcut olacak” dedi.

BOJ’un bu ay faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Ancak banka, Orta Doğu’daki gerilimin ve yükselen petrol fiyatlarının etkilerini yansıtmak amacıyla 2026 mali yılı için büyüme tahminlerini aşağı çekebilir ve fiyat projeksiyonlarını yükseltebilir.

Otani, mevcut görünümde belirsizliğin yüksek olduğunu vurguladı.