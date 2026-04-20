Goldman Sachs borsada yükseliş için gerekeni açıkladı

Goldman Sachs Group Inc. varlık dağılımı araştırma başkanı Christian Mueller, S&P 500 ve Nasdaq 100 endekslerini rekor seviyelere taşıyan son borsa rallisinin, momentumunu sürdürebilmesi için merkez bankalarının tekrar faiz indirimlerine yönelmesi gerektiği uyarsında bulundu.

Mueller-Glissmann, son hisse senedi toparlanmasını, kısmen hedge fonlarının riski azaltmak için daha önce sattıkları hisselere şimdi pozisyonlarını kapatmak zorunda kalarak geri dönmeleri gibi teknik faktörlerin tetiklediği, hızlı ve şiddetli bir toparlanma süreci olarak tanımladı.

Mueller-Glissmann, bu toparlanmanın ve rallinin devam edebilmesi için merkez bankalarının bir nebze olsun daha önce bulundukları yere geri dönmeleri gerektiğini ve faiz indirimlerinin gelmesine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.