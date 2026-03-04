Goldman Sachs CEO'su şaşkın: Bu kadar büyük krize piyasanın daha sakin tepki vermiş olmasına şaşırdım

Goldman Sachs CEO’su David Solomon, Orta Doğu’daki çatışmaya finansal piyasaların “ılımlı” bir tepki vermesine şaşırdığını belirtti ve yatırımcıların etkileri tam olarak sindirmesinin birkaç hafta sürebileceğini söyledi.

Sydney’de bir iş zirvesinde konuşan Solomon, “Piyasa tepkisine bakıyorum ve büyüklüğüne göre piyasanın daha sakin tepki vermiş olmasına aslında şaşırdım” dedi.

Solomon, piyasaların jeopolitik olaylara, bunlar ekonomik büyümeyi doğrudan etkilemedikçe genellikle ılımlı tepki verdiğini belirterek “Yaşanan her şeyin birikimli bir etkisi ve çok daha sert bir reaksiyonu var. Şu ana kadar bu birikimli etkiyi görmedik. Ancak şu anda çok fazla bilinmeyen olduğu için spekülasyon yapmak çok zor” dedi.

Solomon, “Piyasaların kısa ve orta vadede yaşananların etkilerini gerçekten sindirmesi birkaç hafta sürecektir ve bunun nasıl sonuçlanacağını tahmin edemem” dedi.