Goldman Sachs: Çin’de gevşeme sinyali

Goldman Sachs Research Ekonomisti Xinquan Chen, Çin Merkez Bankası'nın gelecek aylarda para politikasını gevşetme olasılığının sinyalini verdiğini söyledi ve PBOC'nin bu hafta başında yapılan 4. çeyrek para politikası kurulu komitesi toplantısı bildirisinde ölçülü bir yumuşama duruşu sergilediğini kaydetti.

Bir araştırma raporu yayınlayan ekonomist, merkez bankasının politika kapsamını koruma konusunda reaktif bir yaklaşımı tercih ettiğinin sinyalini verdiğini belirtti.

Döviz kurları konusunda Xinquan, PBOC'nin dilinin son aylarda "direnç" ile "esneklik" arasında gidip geldiğini söyleyerek "Bu model PBOC'nin daha güçlü yuan için bir tercih geliştirdiğini, bir taraftan da fazla hızlı bir değerlenmeden de kaçınmak istediğini ortaya koyuyor" diye ekledi.