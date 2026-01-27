Goldman Sachs: Çin’de imalat faaliyeti ocakta yatay seyredebilir

Goldman Sachs ekonomistleri yayınladıkları araştırma notunda, resmi imalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) ocakta 50,1 seviyesinde değişmeden kalmasının öngörüldüğünü, ancak aşağı yönlü risklerin bulunduğu ifade ettiler.

Ekonomistler, aralık ayındaki artışın büyük ölçüde "“çeyrek sonu toparlanması" olarak tanımlanan geçici bir kalıptan kaynaklandığını ve bu nedenle ocakta geri çekilme ihtimali olduğunu vurguladı. Notta, inşaat faaliyetlerinin de ay boyunca etkili olan soğuk hava koşulları nedeniyle zayıf seyretmesinin muhtemel olduğu kaydedildi.

Buna karşılık, hizmetler PMI’ının aralık ayında görülen düşük seviyeden ocakta toparlanabileceği değerlendirmesi yapıldı. Goldman Sachs, farklı sektörlerdeki bu ayrışmanın, yılın ilk ayında ekonomik faaliyetin dengeli ancak kırılgan bir görünüm sergileyebileceğine işaret etti.