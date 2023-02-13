Goldman Sachs: Çin'deki toparlanma küresel ekonomiyi canlandıracak

Pandemi kısıtlamalarının kalkmasının ardından hızla toparlanması beklenen Çin ekonomisinin küresel ekonomik büyümeye yüzde 1 katkı sağlayacağı öngürülüyor.

Raporda, küresel ekonomik büyüme için görünümün gittikçe daha parlak hâle gelmesi, Çin ekonomisinde toparlanmanın hızlanması, küresel finans sistemini etkileyen olumsuz unsurların zayıflaması ve Avrupa’daki doğal gaz fiyatlarının düşmesi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, Goldman Sachs’ın küresel ekonomiye yönelik büyüme beklentisini de yükselttiği kaydedildi.

Çin'deki toparlanmanın üç kanal üzerinden küresel ekonomiye katkı sağlayacağı beklentisi raporda göze batan noktalardan birisi. Rapora göre Çin'deki bir toparlanma, artan iç talep, uluslararası seyahat ve emtia talebi yoluyla küresel ekonomiye pozitif katkı sağlayacak.

Beklenen toparlanmanın küresel ekonomiye olan yansımalarının ise, dünya genelinde zaten belirgin olan enflasyona katkı sağlama ihtimali olduğu raporda aktarılan bir diğer görüş. Raporda Çin'de görülebilecek hızlı bir toparlanmanın emtia üzerinde yaratacağı talep sebebiyle, petrol gibi küresel enflasyona etkisi olan emtiların fiyatlarında artış meydana gelebileceği tahmin ediliyor.

Artan emtia fiyatlarının özellikle petrole bağımlı gelişmekte olan piyasalar için manşet enflasyona katkıda bulunmasını bekleniyor.Dolayısıyla analistlere göre Çin'in yeniden açılması, birçok ekonomide manşet enflasyonda 0,5 puanlık bir artışa yol açabilir.

Raporda, “Çin ekonomisi, iç talep, dış seyahat ve emtia olmak üzere üç kanaldan küresel ekonomik büyümeye doğrudan olumlu etkiler getirecek. Bu yıl, Çin’de iç talepte yüzde 5’lik artış kaydedilmesi ve bunun Asya-Pasifik bölgesindeki bazı ekonomilerin büyümelerine yaklaşık 0,4 puanlık artış olarak yansıması bekleniyor. Çin’in dışarıdan hizmet talebinin artması, özellikle yurt dışına seyahatlerin toparlanması, ilgili ülkelerin ekonomilerini canlandıracak. Bunun dışında, Çin ekonomisinin hızlı bir şekilde toparlanması, uluslararası emtia ürünlerine yönelik taleplerin ve emtia fiyatlarının artmasına destek olacak.” ifadelerine yer verildi.



Ayrıca küresel finans ortamının iyileşmesi ve uluslararası ticaretin yoğunlaşmasıyla birlikte, Çin’in büyümesinin başka ülkelere yönelik etkilerinin daha da artacağı belirtildi.