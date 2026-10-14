Goldman Sachs: Çin'in gelişen piyasalardaki payı %24'e ulaştı

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Çin menşeli ürünlerin gelişmekte olan piyasalardaki pazar payı %24 seviyesine yükseldi.

Goldman Sachs'ın analizine göre söz konusu artışta düşük fiyatların yanı sıra ürün kalitesindeki iyileşme de etkili oldu.

Gelir büyümesi yerel pazarın 15 katı

Goldman Sachs'ın 10'dan fazla sektörü kapsayan analizinde, Çinli şirketlerin gelişmekte olan piyasalardaki gelir artış hızının, yerel pazarın 15 katına ulaştığı belirtildi.

Fiyat dışı rekabet güçleniyor

Analizde, Çin ürünlerinin pazara girişte fiyat avantajıyla öne çıktığı, ancak kalıcı rekabet gücünün kalite artışıyla sağlandığı vurgulandı. Buna göre bazı ürün gruplarında fiyatlar yükselse de kalitedeki iyileşme, yerel ürünlerle olan fiyat farkını telafi ediyor.

Gelir kaybı değerlemeyi baskılıyor

Artan rekabetin yerel şirketlerin finansalları üzerindeki etkisine de değinilen analizde, Çin rekabeti kaynaklı %10-15'lik gelir kaybının, şirketlerin piyasa değerinde %50 ve üzeri düşüşe yol açabileceği ifade edildi.