Goldman Sachs: Çin’in güçlü verileri ek teşvik ihtiyacını azaltıyor
Goldman Sachs ekonomistleri, Çin’in yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde gelen makroekonomik verilerinin kısa vadede önemli bir politika teşvikine gerek bırakmadığını belirtti.
Goldman Sachs, Çin’in güçlü gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesinin hem piyasa konsensüsünü hem de kendi tahminlerini aştığını vurguladı.
Ekonomistler, bu ay yapılacak politbüro toplantısında büyük ölçekli teşvik kararları alınmasını beklemediklerini ifade etti. Goldman Sachs, Çin için 2026 ve 2027 yıllarına yönelik reel GSYH büyüme tahminlerini %4,7 seviyesinde korudu.