Goldman Sachs: Fed bu yıl 3, 2026'da 2 faiz indirimi yapabilir

Bu durumda faiz oranı mevcut yüzde 4,25-yüzde 4,50 seviyesinden düşerek yüzde 3-yüzde 3,25 aralığına gerilemiş olacak.

Goldman Sachs’ın notu, salı günü açıklanan ve temmuz ayında ABD tüketici fiyatlarının hafif bir artış gösterdiğini ortaya koyan verileri dayanak alıyor. Haziran ayında yüzde 0,3 artan tüketici fiyatları, temmuzda yalnızca yüzde 0,2 yükseldi ve ekonomist beklentileriyle uyumlu oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki yavaşlama, benzin fiyatlarının yüzde 2,2 düşmesinden kaynaklandı. Gıda fiyatları ise önceki iki ayda yüzde 0,3 artmış olmasına rağmen temmuzda değişim göstermedi.

ABD faiz vadeli işlemleri çarşamba günü geç saatlerde gelecek ay 25 baz puanlık bir indirimin yüzde 93, hatta 50 baz puanlık bir faiz düşüşünün ise yüzde 7 olasılıkla gerçekleşeceğini fiyatladı.

Piyasa katılımcıları ayrıca geçen hafta yaklaşık 60 baz puan olan yıl sonu gevşeme beklentilerini yaklaşık 65 baz puana çıkardı.