Goldman Sachs, Fed için faiz tahminini açıkladı

Goldman Sachs, daha önce Aralık 2026 ve Mart 2027 olarak öngördüğü Fed faiz indirim beklentilerini Haziran 2027 ve Aralık 2027'ye erteledi. Buna karşın Goldman Sachs, faiz artırımı olasılığının düşük kaldığı görüşünü koruyor.

Goldman Sachs'ın tahmin değişikliği, ABD'de mayıs ayı istihdam artışının piyasa beklentilerini aşmasının ardından geldi. ABD'de tarım dışı istihdam mayısta bir önceki aya göre 172 bin kişi arttı.

Goldman Sachs baş ABD ekonomisti David Mericle, Fed yetkililerinin uzun vadeli faiz tahminlerinin son bir yılda büyük ölçüde değişmediğini belirtti. Mericle, üyelerin çoğunun mevcut politika duruşunu ılımlı ölçüde kısıtlayıcı gördüğünü ve enflasyonun yavaşlaması halinde normal faiz seviyelerine dönüşün mümkün olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Mericle, enflasyonun kendi kendini besleyerek kalıcı hale gelme olasılığının düşük göründüğünü belirtti. Goldman Sachs'ın temel senaryosunun gelecek yıl iki adet 25 baz puanlık faiz indirimi olduğunu aktaran Mericle, bu senaryonun gerçekleşme olasılığının yüzde 40'tan yüzde 30'a indirildiğini kaydetti.

Küresel yatırım bankaları da son dönemde faiz görünümüne ilişkin daha temkinli tahminler ortaya koyuyor. Bank of America, Fed'in bu yıl faizleri sabit tutacağını, 2027'de ise temmuz ve eylül aylarında iki kez faiz indireceğini öngörmüştü. Morgan Stanley ve Barclays gibi kurumlar da bu yıl faiz indiriminin olası olmadığı yönünde tahminlerde bulundu.

Piyasa beklentilerinin aksine ABD Başkanı Donald Trump, faizlerin düşürülmesi gerektiğini savunmayı sürdürüyor. Trump, NBC'ye verdiği röportajda iyi ekonomik veriler geldiğinde piyasaların faiz artırımı korkusuyla gerilediğini belirterek, faiz artırımı için hiçbir neden olmadığını söyledi.

Trump, politika faizini artırmanın hata olacağını, bunun yerine faizlerin düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamaların, 16-17 Haziran'da yapılması planlanan FOMC toplantısı öncesinde Fed Başkanı Kevin Warsh üzerindeki baskıyı artırabileceği değerlendiriliyor.