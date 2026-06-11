Goldman Sachs: Fed öncesi faiz oynaklığı riski artıyor

Goldman Sachs analisti Friedrich Schaper, yeni iletişim standardının belirlenmesi ve piyasanın buna alışması sürecinde, Federal Reserve FOMC toplantıları çevresinde faiz oynaklığına ilişkin başlangıçta bir miktar yukarı yönlü risk gördüklerini belirtti.

Schaper, yeni Fed Başkanı Warsh'ın piyasalara fazla yönlendirme yapılmasına karşı argümanlar sunduğunu ve bunun, Fed iletişimindeki azalmanın faiz piyasasında daha yüksek oynaklığa yol açabileceği endişesini artırdığını ifade etti.

Goldman Sachs'a göre, 2000'li yılların ortasında kararlar etrafında daha fazla şeffaflığa geçiş, piyasa fiyatlamasının doğruluğundaki iyileşmede SEP ve basın toplantılarının başlatılmasından daha belirgin bir faktör oldu.

Schaper, daha düşük belirsizliğin vadeli primleri düşürme eğiliminde olduğunu ve borçlanma maliyetlerini azalttığını da ekledi.