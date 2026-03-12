Goldman Sachs, Fed'den faiz indirimi tahminini erteledi
Orta Doğu’daki çatışmaların artırdığı enflasyon riskleri nedeniyle Goldman Sachs, Fed’in faiz indirimi beklentisini hazirandan eylül ayına erteledi.
Goldman Sachs, Orta Doğu’daki çatışmaların enflasyon risklerini artırması nedeniyle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin tahminini revize etti. Banka, çeyrek puanlık indirimlerin eylül ve aralık aylarında gerçekleşmesini beklediğini açıkladı.
Daha önce haziran ayında başlaması öngörülen indirimlerin, yeni enflasyon tahminleri doğrultusunda erken olacağı belirtildi. Goldman Sachs, “Haziran başlangıcı artık yüksek revize edilmiş enflasyon tahminimiz altında çok erken görünüyor” ifadelerini kullandı.
Banka, işgücü piyasasının beklenenden daha hızlı ve güçlü şekilde zayıflaması halinde daha erken faiz indirimlerinin hâlâ mümkün olabileceğini vurguladı.