Goldman Sachs: Fed'in faiz kararında enflasyon belirleyici olacak

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Tarım dışı istihdam verilerinin beklentileri aşmasının yanı sıra haziran ve temmuz verilerindeki yukarı yönlü revizyonlar, piyasadaki canlılığın sürdüğünü teyit etti.

Banka tarafından yapılan değerlendirmede, işsizlik oranının Fed'in tam istihdam projeksiyonlarına yakın seyrettiği, ücret artışları ve birim işgücü maliyetlerinin ise %2 enflasyon hedefiyle uyumlu bir patikada ilerlediği vurgulandı.

Goldman Sachs'a göre, istihdamdaki bu güçlü seyir eylül ayında faiz artırımı ihtimalini masada tutsa da Fed'in nihai kararı üzerinde enflasyon verileri daha belirleyici bir rol oynayacak. Kurum, bu hafta açıklanacak TÜFE verilerinin ılımlı gelmesini ve Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.