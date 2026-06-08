Goldman Sachs: Hindistan’a 50 milyar dolara kadar sermaye girişi olabilir

Goldman Sachs, Hindistan Merkez Bankası (RBI) ve hükümet tarafından açıklanan son adımların ülkeye 50 milyar dolara kadar sermaye girişi sağlayabileceğini ve bunun rupi üzerindeki değer kaybı baskısını sınırlayabileceğini değerlendirdi.

Rupi geçen ay dolar karşısında 96,96 ile rekor düşük seviyeyi görmüştü. Goldman Sachs, yeni önlemlerin etkisiyle kur görünümünü güncelleyerek USD/INR paritesinin önümüzdeki 3-6 ay içinde 96, 12 ay içinde ise 97 seviyesinde olmasını beklediğini açıkladı.

Banka, yabancı sermaye girişlerini artırmaya yönelik düzenlemelerin ve döviz likiditesini destekleyici tedbirlerin, yükselen petrol fiyatları ve sermaye çıkışlarının yarattığı baskıya karşı rupiye destek sağlayacağını belirtti.