Goldman Sachs: Hürmüz Boğazı açılırsa Körfez petrol üretimi hızla toparlanabilir

Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması halinde Körfez petrol üretiminin büyük ölçüde hızlı toparlanabileceğini öngörüyor. Ancak tanker kısıtları, kuyu hasarı ve ülkeye özgü risklerin tam toparlanmayı önemli ölçüde geciktirebileceği uyarısında da bulunuyor.

Goldman Sachs, Körfez'in günlük ham petrol üretiminin yaklaşık 14,5 milyon varilinin, yani savaş öncesi arzın yüzde 57'sinin nisan ayında devre dışı kaldığını tahmin ediyor. Banka, söz konusu kapanmaların saha altyapısına verilen fiziksel hasardan değil, büyük ölçüde stok yönetimi kararlarından kaynaklandığını belirtiyor.

Yedek kapasite öne çıktı

Goldman, bir araştırma raporunda boğazın güvenli ve kalıcı biçimde açılması halinde, petrol altyapısına yönelik yeni saldırılar yaşanmadığı takdirde, üretimin görece hızlı normale döneceğini ifade etti. Suudi Arabistan ve BAE'nin bu süreçte yedek kapasiteleriyle öne çıktığı belirtildi.

Banka iki önemli kısıtlamaya da dikkat çekti. Körfez'deki boş tanker kapasitesi yaklaşık 130 milyon varil, yani yüzde 50 oranında azaldı. Uzun süreli kuyu kapatmalarının ise özellikle düşük basınçlı rezervuarlarda akış hızlarını düşürebileceği ve tam kapasiteye dönüş öncesinde maliyetli bakım operasyonları gerektirebileceği vurgulandı.

İran ve Irak büyük zorluklarla karşı karşıya

Bölgesel görünüm ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. İran ve Irak, Suudi Arabistan'a kıyasla çok daha büyük zorluklarla karşı karşıya. Yabancı ajansların tahminlerine dayanan ortalamaya göre Körfez üreticileri, boğazın açılmasından itibaren üç ay içinde kaybedilen üretimin yaklaşık yüzde 70'ini, altı ay içinde ise yaklaşık yüzde 88'ini geri kazanabilir.