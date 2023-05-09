Goldman Sachs: İngiltere bu yaz faizleri yüzde 5'e çıkarmak zorunda kalabilir

Goldman Sachs, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE), gelişmiş ekonomilerden oluşan G7 grubu arasındaki en yüksek enflasyon oranlarını düşürmeye çalışırken bu yaz faiz oranlarını yüzde 5'e çıkarmak zorunda kalabileceği konusunda uyardı.

Bankanın hane halkı ve işletmeler için borçlanma maliyetini Perşembe günü art arda 12. kez artırması bekleniyor ve finans piyasaları çeyrek puanlık bir artışla faizlerin yüzde 4,5'e yükseleceğini tahmin ediyor.

Goldman Sachs, enflasyonun global enerji fiyatlarının düşmesinin de yardımıyla İngiltere'de hızla düşme yolunda olmasına rağmen, artan yaşam maliyeti rakamlarının Bankanın hükümet tarafından belirlenen yüzde 2 hedefini karşılayacak kadar düşmesinin pek mümkün olmadığını söyledi.

ABD yatırım bankası ekonomisti İbrahim Quadri, "BoE'nın faiz oranlarını belirleyen para politikası komitesinin Mayıs toplantısından sonra artışı üç ayda bir yavaşlatmak istemesi mümkün olsa da, bunun devam eden enflasyonist baskılar yüzünden olacağından şüpheliyiz. Bu nedenle, para politikası komitesinin artışlara devam etmesini bekliyoruz" dedi.