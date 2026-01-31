Goldman Sachs, İsviçre’nin 2026 büyüme ve faiz görünümünü açıkladı

Aracı kurum, 2025 yılında İsviçre ekonomik büyümesinin ABD gümrük vergilerinden önce öne çekilen ihracatlar nedeniyle çarpıtıldığını ifade etti. Bunu ABD’nin İsviçre ihracatına %39 gümrük vergisi uygulamasının ardından yaşanan yavaşlama ve daralma izledi.

Goldman Sachs’a göre, faaliyet göstergeleri yılın sonlarına doğru istikrar kazandı. Kasım ayında ABD ile varılan ve gümrük vergilerini %15 ile sınırlayan ticaret anlaşmasının ekonomik faaliyeti desteklemesi bekleniyor.

Goldman Sachs, 2026 yılında İsviçre ekonomik büyümesinin %1,2 olacağını öngörüyor. Bu rakam, İsviçre Merkez Bankası’nın tahmininin biraz üzerinde. 2025’in ikinci yarısındaki zayıf büyüme yıllık ortalamayı etkileyecek. Büyümenin, Goldman Sachs’ın %1,6 olarak tahmin ettiği potansiyele yakın seyretmesi bekleniyor.

2027 büyüme tahmini gümrük vergisi beklentisiyle yükseltildi

Aracı kurum, 2027 için büyüme tahminini %1,4’ten %1,6’ya yükseltti. Bu revizyonun nedeni, ABD ekonomi ekibinin ara seçimler sonrasında ilaç sektörüne yönelik gümrük vergilerinin uygulanmayacağını öngörmesi.

Enflasyon 2026’da düşük ama pozitif seyredecek

Enflasyonun 2026 boyunca düşük ancak pozitif kalması bekleniyor. Goldman Sachs, enflasyonun 2025’te %0 civarında istikrar kazandığını belirtti ve 2026 için çekirdek enflasyonu yaklaşık %0,5 olarak öngördü.

Manşet enflasyonun yıl sonuna doğru ve 2027’ye girerken %0,6’ya yükselmesi bekleniyor. Bu oran İsviçre Merkez Bankası’nın tahminiyle uyumlu.

Analistler, kısa vadeli enflasyon beklentilerinin 2025’in ikinci çeyreğinden bu yana istikrar kazandığını belirtti. Firmaların %1,3’lük ücret artışı beklentileri, yaklaşık %0,5’lik bir enflasyonla tutarlı.

Goldman Sachs, enflasyon görünümünün İsviçre frangının euro karşısında hafif değer kaybı beklentisiyle desteklendiğini ifade etti.

Frangın nominal kazancı reel getiriyi yansıtmıyor, Euro-frang paritesi 2026’da destek bulabilir

Aracı kurum, frangın son yıllarda nominal olarak değer kazanmasına rağmen, reel anlamda bunu yapmadığına dikkat çekti. Ayrıca, Euro Bölgesi enflasyonunun 2026’da %1,8’e yavaşlaması ve Avrupa Merkez Bankası’nın daha fazla gevşemeden kaçınması beklentilerinin Euro'yu franga karşı destekleyeceğini belirtti.

Bu ortamda Goldman Sachs, İsviçre Merkez Bankası’nın politika faizini öngörülebilir gelecekte %0’da sabit tutmasını bekliyor.

Aracı kurum, politika yoluna ilişkin risklerin aşağı yönlü olduğunu belirtti. Ancak merkez bankasının faizleri sıfırın altına indirmek için yüksek bir eşik belirlediğini defalarca belirttiğine dikkat çekti.

Goldman Sachs’a göre, İsviçre Merkez Bankası’nın negatif faizleri yeniden uygulaması için enflasyonun %0’ın altında kalıcı bir düşüş göstermesi ve orta vadeli enflasyon tahmininde anlamlı bir düşüş gerekecek.

Investing'in haberine göre, Goldman Sachs’ın faiz stratejistleri, İsviçre devlet tahvili getirilerinin kademeli olarak %0,5’e yükselmesini bekliyor. Bu oran yine de G10 ülkeleri arasında en düşük seviye olacak.

Stratejistler, daha yavaş bir toparlanma ve daha zayıf enflasyonun uzun vadeli getirilerdeki herhangi bir artışı sınırlayabileceğini ve bunları mevcut forward seviyelerine yakın tutabileceğini belirtti.