Goldman Sachs, Japonya Merkez Bankası'ndan faiz artışı beklentisini öne çekti

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Goldman Sachs analistleri, Japonya Merkez Bankası'nın politika faizine ilişkin tahminlerini öne çekerek daha önce Ocak 2027'de bekledikleri faiz artışının eylül ayında yapılacağını öngördü.

Analistler, eylül ayındaki artışın ardından 2027 Shunto ücret görüşmelerinde güçlü ivmenin teyit edilmesi halinde Ocak 2027'de bir faiz artışı daha beklediklerini belirtti.

Goldman Sachs, bir sonraki artışın ise Temmuz 2027'de gelmesini ve politika faizinin yüzde 1,75'e yükselmesini öngörüyor.

Enflasyon riski erken faiz artışı beklentisini güçlendirdi

Goldman Sachs'a göre BOJ, temel enflasyonun yüzde 2 seviyesinin üzerine çıkma riskine karşı giderek daha temkinli hale geliyor. Bu durum, faiz artışlarının daha erken yapılma ihtimalini güçlendiriyor.

Buna karşın analistler, BOJ'un para politikasının şu aşamada gelişmelerin gerisinde kalmadığı yönündeki duruşunu koruduğunu belirtti. Banka bu yaklaşımına gerekçe olarak temel enflasyonun hâlâ yüzde 2'nin altında bulunmasını gösteriyor.

Nötr faiz beklentileri tahvil piyasası için risk

Japon devlet tahvili piyasası açısından risklerden biri de nötr faiz seviyesine ilişkin beklentilerin yükselmesi.

Sony Financial Group ekonomisti Takayuki Miyajima, faiz artırımlarına rağmen finansal koşulların destekleyici kalması halinde nötr faiz tahminlerinin tahvil piyasası uzmanlarının öngördüğü yüzde 1,50-yüzde 1,75 aralığının üzerine çıkabileceğini söyledi.

Miyajima'ya göre böyle bir değişim, piyasanın BOJ için nihai faiz beklentisini mevcut yüzde 2,25 seviyesinin üzerine taşıyabilir ve 10 yıllık Japon devlet tahvili faizinin yüzde 3'ün üzerinde kalıcı hale gelmesine yol açabilir.

Genişlemeci maliye politikası da yakından izleniyor

Japonya tahvil piyasası açısından diğer önemli risk ise Başbakan Sanae Takaichi'nin genişlemeci maliye politikası.

Miyajima, ABD yönetiminin zayıf yen ve yükselen Japon tahvil faizleri konusunda temkinli mesajlar verdiğini belirterek Takaichi hükümetinin piyasaları ve Washington'ı görmezden gelerek mali genişlemeye gitmesinin olası olmadığını söyledi.

Miyajima, bu beklentinin yanlış çıkması halinde mali risk priminin yeniden yükselebileceğini ve 10 yıllık Japon devlet tahvili faizinin yüzde 3 seviyesini belirgin biçimde aşabileceğini ifade etti.

10 yıllık Japon devlet tahvili faizi son olarak 1 baz puan artışla yüzde 2,890 seviyesinde bulunuyor.