Goldman Sachs: Küresel büyüme beklentilerin üzerinde olacak

Goldman Sachs Başekonomisti Jan Hatzius, küresel ekonomik büyümenin piyasa beklentilerini aşacağını öngördü. Hatzius, yayımladığı notta gümrük vergilerinin etkisinin azalması, mali destekler ve daha gevşek finansal koşulların büyümeyi destekleyeceğini belirtti.

Enflasyonun çoğu ekonomide hedefe yaklaşacağını söyleyen Hatzius, bunun azalan tarife ve idari fiyat etkileri ile ücret ve kira artışlarının yavaşlamasından kaynaklanacağını ifade etti.

Goldman Sachs, Fed’in Başkan Jerome Powell’ın görev süresi boyunca faizleri sabit tutmasını, ancak haziran ve eylülde 25 baz puanlık indirimler yapılmasını bekliyor. Bu kararların, Fed Başkan adayı Kevin Warsh liderliğindeki komite tarafından alınabileceği öngörülüyor.

Banka, teknoloji sektöründe son aylarda istihdamda belirgin düşüş yaşandığını ancak yapay zekâ kaynaklı bir "istihdam kıyameti" beklemediğini de vurguladı.