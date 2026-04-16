Goldman Sachs: Özel kredi piyasasında büyüme sürecek

Goldman Sachs Group Inc.'nin servet yönetimi alternatifler birimi küresel başkanı Kristin Olson, yakın dönemde yaşanan geri alım taleplerinin ardından özel kredi şirketlerinin sermaye çekmeyi sürdüreceğini öngörüyor.

Olson, Bloomberg Television'a verdiği röportajda The Wall Street yatırım bankasının ultra yüksek net değerli müşterilere ve aile ofislerine orta riskli bir portföyün yaklaşık dörtte birini alternatif yatırımlara ayırmalarını önerdiğini açıkladı.

Olson, likit olmayan varlıkların sunduğu prim nedeniyle bu alanda gerçek bir alpha üretilebildiğini vurguladı. Apollo Global Management Inc. ve Ares Management Corp. gibi şirketlerin para çekme işlemlerini kısıtlamasıyla birlikte onlarca fondan geri alım talebi geldiği belirtildi.

Olson, mevcut koşulların zamanla yatırımcılara fayda sağlayacak bir "eğitim anı" olduğunu ifade etti. Varlık sınıfının büyümeye devam edeceğini söyleyen Olson, yaşanan geri alım taleplerinin ise kısmen yanlış bilgilendirmeden kaynaklandığını ekledi.

Goldman Sachs'ın 3.6 trilyon dolar varlık yöneten servet ve varlık yönetimi birimini büyütmeyi hedeflediği bildirildi.