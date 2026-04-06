Goldman Sachs: Savaşın Çin büyümesine etkisi sınırlı kalacak

Goldman Sachs ekonomistleri, Orta Doğu’daki çatışmalara rağmen Çin ekonomisinin istikrarını koruyacağını öngörüyor. Bankanın yayımladığı notta, “Yurtiçinde yakıt fiyatları belirgin şekilde yükselmiş olsa da, yüksek frekanslı verilerin çoğu ekonomik faaliyetin istikrarlı olduğunu gösteriyor” denildi.

Başbakan Li Qiang’ın geçtiğimiz günlerde Sichuan eyaletine yaptığı ziyarette yenilenebilir enerji arzının artırılması ve elektrik şebekelerinin inşasının hızlandırılması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Goldman Sachs, politika yapıcıların kömür üretimini artırma ve yenilenebilir enerji ile şebeke yatırımlarını hızlandırma konusundaki istekliliği ve kapasitesi sayesinde, Orta Doğu’daki savaşın Çin’in reel GSYH büyümesine bu yıl yalnızca 0,2 puanlık bir olumsuz etki yapacağını hesaplıyor.