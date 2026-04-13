  Goldman Sachs tahminlerin üzerinde kâr açıkladı
Goldman Sachs tahminlerin üzerinde kâr açıkladı

Goldman Sachs, 2026 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde sonuç açıkladı. Bankanın geliri 17,23 milyar dolar ile 16,7 milyar dolarlık beklentiyi aşarken, hisse başına kâr 17,55 dolar oldu. Piyasa beklentisi 16,8 dolar seviyesindeydi. Kredi zararı karşılığı ise 315 milyon dolar olarak kaydedildi.

Goldman Sachs tahminlerin üzerinde kâr açıkladı
Goldman Sachs'ın yatırım bankacılığı ücret gelirleri 2,84 milyar dolar, net faiz geliri ise 3,56 milyar dolar oldu.

Ticaret gelirlerinde ise karışık bir görünüm izlendi. Hisse senedi işlemleri geliri 5,33 milyar dolar ile beklentileri aşarken, FICC gelirleri 4,01 milyar dolar ile tahminlerin altında kaldı.

Goldman Sachs ayrıca çeyreklik nakit temettüsünü hisse başına 4,50 dolara yükseltti.

