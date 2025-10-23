  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Goldman Sachs, Tesla için 'Nötr' tavsiyesini sürdürdü
Takip Et

Goldman Sachs, Tesla için 'Nötr' tavsiyesini sürdürdü

Goldman Sachs, elektrikli otomobil üreticisi Tesla için "Nötr" tavsiyesini ve 400 dolarlık hedef fiyatını koruduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Goldman Sachs, Tesla için 'Nötr' tavsiyesini sürdürdü
Takip Et

Goldman Sachs Raporda, "Üçüncü çeyrekte Tesla'nın geliri beklentileri aşarken, hisse başına karı 0,50 dolar ve otomotiv brüt marjı yüzde 15,4 ile tahminlerin altında kaldı. 6 Kasım'da yapılacak hissedar toplantısı, robotaksi projelerindeki güncellemeler, dördüncü çeyrek teslimat rakamları ve Optimus 3 robotunun tanıtımı öncesinde Tesla hisselerinde kısa vadede oynaklık yaşanabilir" denildi.

Google, THG Ingenuity'ye yatırım yaptıGoogle, THG Ingenuity'ye yatırım yaptıKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Google, THG Ingenuity'ye yatırım yaptı
Google, THG Ingenuity'ye yatırım yaptı
Dünya devi raporunu güncelledi: Türkiye’de iflasların hızı ne zaman kesilecek?
DÜNYA DEVİ RAPORUNU GÜNCELLEDİ
SAP gelir ve karını artırdı
SAP gelir ve karını artırdı
Lloyds Banking Group'un karı yüzde 36 düştü,
Lloyds Banking Group'un karı yüzde 36 düştü
Goldman Sachs'tan Japonya Merkez Bankası için faiz tahimini
Goldman Sachs'tan Japonya Merkez Bankası için faiz tahimini
Kredi fonlarında sert çıkış: Bölgesel banka riskleri fiyatlanıyor
Kredi fonlarında sert çıkış: Bölgesel banka riskleri fiyatlanıyor