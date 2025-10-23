Goldman Sachs, Tesla için 'Nötr' tavsiyesini sürdürdü
Goldman Sachs, elektrikli otomobil üreticisi Tesla için "Nötr" tavsiyesini ve 400 dolarlık hedef fiyatını koruduğunu bildirdi.
Goldman Sachs Raporda, "Üçüncü çeyrekte Tesla'nın geliri beklentileri aşarken, hisse başına karı 0,50 dolar ve otomotiv brüt marjı yüzde 15,4 ile tahminlerin altında kaldı. 6 Kasım'da yapılacak hissedar toplantısı, robotaksi projelerindeki güncellemeler, dördüncü çeyrek teslimat rakamları ve Optimus 3 robotunun tanıtımı öncesinde Tesla hisselerinde kısa vadede oynaklık yaşanabilir" denildi.