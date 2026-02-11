Goldman Sachs uyardı: ABD verilerinde zayıf istihdam riski

ABD istihdam artışının ocak ayında yavaşlaması ve işe alımların piyasa beklentilerinin altında kalması bekleniyor.

Goldman Sachs tarafından yayımlanan araştırma bültenine göre, tarım dışı istihdamın ocak ayında 45.000 artacağı öngörülüyor.

Goldman Sachs bünyesindeki ekonomistler, ocak ayı tarım dışı istihdam artışını 45.000 olarak tahmin etti. Bu rakam, yaklaşık 70.000 olan piyasa konsensüs tahmininin ve son iki aylık ortalama olan 50.000 seviyesinin altında kaldı. Özel sektör istihdam artışı beklentisi ise 75.000 seviyesindeki piyasa beklentisine karşın 45.000 olarak açıklandı.

Ani bozulma değil: Kademeli soğuma

Banka, resmi istihdam verilerini aşağı çekebilecek birkaç faktöre dikkat çekti. Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından ocak raporunda güncellenecek olan doğum-ölüm modelinin, manşet istihdam büyümesinden 30.000 ile 50.000 arasında bir rakamı düşürebileceği tahmin ediliyor. Goldman Sachs tarafından takip edilen alternatif büyük veri göstergeleri de işe alım ivmesinin düşük kalarak ay boyunca ortalama 40.000 civarında seyrettiğini gösterdi.

İş gücü piyasasındaki genel tablonun ani bir bozulmadan ziyade kademeli bir soğumaya işaret ettiği vurgulandı. Goldman Sachs, işsizlik oranını yüzde 4,4 olarak tahmin ederken, ortalama saatlik kazançların aylık bazda yüzde 0,35 artacağını öngördü.