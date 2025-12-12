Goldman Sachs Wall Street’te rekor bekliyor

Goldman Sachs Group Inc. Stratejistlerine göre, yapay zekânın daha geniş çapta benimsenmesi ve ekonomik büyümenin dirençli kalması sayesinde ABD hisse senetleri gelecek yıl yeni rekor seviyelere ulaşacak.

Ben Snider liderliğindeki ekip, S&P 500 şirketlerinin hisse başına kazançlarının 2026’da yüzde 12, 2027’de ise yüzde 10 artmasını bekliyor. Bu artışın sırasıyla yüzde 0,4 ve yüzde 1,5’lik kısmı yapay zekâ kaynaklı verimlilikten gelecek.

Snider, yıl sonunda David Kostin’in yerine baş ABD hisse stratejisti olarak göreve başlayacak ve S&P 500 için 2026’da 7.600 puan hedefini yineledi. Bu seviye mevcut düzeylerden yüzde 10’luk bir yükselişe işaret ediyor. Stratejist, büyük şirketlerin küçük firmalara göre yapay zekâ uygulamalarında daha fazla ilerleme kaydettiğini belirtti.

Morgan Stanley, Deutsche Bank AG ve RBC Capital Markets LLC stratejistleri de 2026’da ABD hisselerinde yüzde 10’dan fazla yükseliş öngörüyor.

Snider, teknoloji devlerinin kâr büyümesinde kilit rol oynamaya devam edeceğini söyledi. Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Broadcom ve Meta’nın 2026’da endeks kâr büyümesinin yüzde 46’sını sağlayacağı tahmin ediliyor. Bloomberg Intelligence verilerine göre S&P 500 şirketlerinin net gelirleri 2026’da yüzde 14 artacak, "Magnificent Seven" grubunda ise artış yüzde 18 olacak.