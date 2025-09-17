Goldman Sachs: Yatırımcı, Avrupa hisse senetlerindeki yükselişe şüpheyle yaklaşıyor

Goldman Sachs stratejistlerine göre, ABD'de yapay zeka yükselişi ve Çin'in gelişmekte olan piyasalardaki güçlü performansı karşısında Avrupa'nın geri kaldığı endişesiyle yatırımcılar kıtayı 'alışveriş listesinin' altına itiyor.

Goldman Sachs stratejistleri Sharon Bell ve Christian Mueller-Glissmann, Bloomberg'e verdikleri demeçte, Avrupa'nın diğer bölgelerin gösterdiği daha iyi ivmenin gerisinde kaldığını ve bu nedenle yatırımcıların Avrupa konusunda oldukça şüpheci olduğunu belirtti.

Bell, "Herkes Avrupa'nın gerçekten para harcayıp harcamayacağı konusunda oldukça şüpheci. 'Söylenenleri görmek istiyorum, sadece bana söylenmesini değil' gibi bir his var" dedi. Almanya'nın savunma ve altyapı yatırımları için yüz milyarlarca euro taahhüt etmesiyle Stoxx 600 Endeksi yılın ilk çeyreğinde ABD emsallerini dolar bazında rekor seviyede geride bırakmış olsa da, benchmark son haftalarda liderliğini kaybetti.

Yatırımcılar, güçlü ekonomik büyüme işaretleri ve beklenen faiz indirimi beklentileriyle ABD varlıklarına geri dönerken, yapay zeka etrafındaki yenilenen coşku teknoloji devlerini de yukarı çekiyor.

S&P 500 bu yıl %12 artışla rekor kırarken, Stoxx 600 %8,6 yükselişte ve mart zirvesinin altında kaldı.