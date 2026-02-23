Goldman Sachs: Yeni tarifelerin enflasyona etkisi sınırlı olacak
Goldman Sachs, IEEPA tarifelerinin iptali sonrası Trump yönetiminin farklı yetkilere yöneleceğini belirtirken, tarifelerin enflasyona ek etkisinin önümüzdeki dönemde sınırlı kalacağını öngördü.
ABD ticaret politikasının Yüksek Mahkeme’nin IEEPA tarifelerini iptal etmesinin ardından yeni bir dönemece girdiğini belirten Goldman Sachs ekonomistleri, Trump yönetiminin farklı tarife yetkilerine yönelmesiyle fiyatlara yansımanın sınırlı kalacağını öngördü.
Bankanın hesaplamalarına göre, tarifeler Nisan’dan bu yana çekirdek PCE enflasyonuna yaklaşık 0,7 puan ekledi. Ancak geçiş etkilerinin yavaşladığına dikkat çekilerek, önümüzdeki aylarda tarifelerin çekirdek fiyatlara yalnızca 0,1 puan civarında ekleme yapması bekleniyor.
Goldman Sachs’tan Alec Phillips, "Tüketici fiyatları üzerindeki ek etki buradan sonra oldukça sınırlı olacak" değerlendirmesinde bulundu.