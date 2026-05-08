Goldman Sachs: Yükselen enerji fiyatları tüketiciler üzerinde etki yaratıyor

Goldman Sachs Group, Inc. araştırmasına göre Orta Doğu'dan petrol akışındaki aksamalara bağlı yükselen fiyatlar, ABD'li tüketiciler üzerinde ölçülebilir etki yaratırken, en büyük yük düşük gelirli haneler üzerinde hissediliyor.

Goldman Sachs Research, ocak ayından bu yana 2026 yılı için ihtiyari nakit akışı (DCF) büyüme beklentisini iki kez aşağı yönlü revize etti. Ortalama tüketicinin tüm finansal yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra zorunlu olmayan harcamalara ayırabildiği nakit miktarını ifade eden DCF için büyüme tahmini bu yıl yüzde 5,1'den yüzde 3,7'ye düşürüldü. Revize edilen tahmin, geçen yıl kaydedilen yüzde 4'lük büyümenin de altında kalıyor.

Goldman Sachs ABD tüketici araştırmaları eş başkanı Kate McShane, yıl başındaki beklentilerle mevcut görünüm arasındaki temel farkın yükselen benzin fiyatları olduğunu söyledi.

Enerji fiyatları, İran'da şubat ayı sonunda başlayan savaşın ardından sert yükselirken, uluslararası referans kabul edilen Brent petrolün varil fiyatı 7 Mayıs itibarıyla bu hafta yaklaşık 100 dolardan işlem görüyor. Bu seviye, geçen yıl sonundaki 61 dolar seviyesine göre belirgin artışa işaret ediyor.