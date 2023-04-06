Goldman Sachs'a 3 milyon dolar para cezası verildi

Finans Sektörü Düzenleme Kurumu (FINRA), Wall Street'in ünlü yatırım bankası Goldman Sachs'a bazı hisse senedi işlemlerini yanlışlıkla açığa satış yerine alım olarak gerçekleştirmesi ve ticari raporlama ihlalleri nedeniyle 3 milyon dolar para cezası kesti.

FINRA, Ekim 2015'ten Nisan 2018'e kadar, Goldman'ın toplamda 14 milyardan fazla hisseye ulaşan yaklaşık 60 milyon açığa satış talimatını yanlış gerçekleştirğini belirtti.