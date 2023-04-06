Goldman Sachs'a 3 milyon dolar para cezası verildi
Amerika'nın ünlü yatırım bankası Goldman Sachs'a, bazı hisse senedi işlemlerini yanlışlıkla açığa satış yerine alım olarak gerçekleştirmesi sebebiyle 3 milyon dolar ceza kesildi.
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Finans Sektörü Düzenleme Kurumu (FINRA), Wall Street'in ünlü yatırım bankası Goldman Sachs'a bazı hisse senedi işlemlerini yanlışlıkla açığa satış yerine alım olarak gerçekleştirmesi ve ticari raporlama ihlalleri nedeniyle 3 milyon dolar para cezası kesti.
FINRA, Ekim 2015'ten Nisan 2018'e kadar, Goldman'ın toplamda 14 milyardan fazla hisseye ulaşan yaklaşık 60 milyon açığa satış talimatını yanlış gerçekleştirğini belirtti.