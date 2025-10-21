  1. Ekonomim
Goldman Sachs'a göre, Apple'ın kârı beklentileri aşacak

Goldman Sachs, Apple'ın dördüncü çeyrekte kar ve gelir tahminlerini aşacağını tahmin ediyor.

Goldman Sachs'ın raporunda, "Güçlü iPhone 17 satışları ve PC yenileme döngüsünden gelen istikrarlı Mac talebi büyümeyi destekliyor" denildi.

Kuruluş, ABD operatör rekabeti ve gelecek iPhone 18 katlanabilir modelin desteklediği iPhone gücünün 2026 mali yılında da devam edeceğini öngörüyor.

Goldman, APPL hissesi için "Al" tavsiyesini ve 279 dolarlık hedef fiyatını korudu.

