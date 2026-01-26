Goldman Sachs'a göre Fed toplantısı "olaysız" geçecek

ABD’de yarın ve çarşamba günü gerçekleştirilecek toplantıda, para politikasında değişiklik yönünde ciddi bir tartışma yaşanması beklenmiyor.

Goldman Sachs ekonomisti David Mericle, ocak ayı FOMC toplantısının "olaysız" geçmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Mericle’a göre, 2025 yılında zaman zaman faiz indirimi çağrılarıyla öne çıkan Fed Yönetim Kurulu üyeleri Christopher Waller ve Michelle Bowman’ın bu toplantıda faizlerin sabit tutulması yönündeki genel görüşe destek vermesi bekleniyor. Bu durumda, toplantıda karşı oy kullanabilecek tek ismin Stephen Miran olabileceği ifade ediliyor.

Goldman Sachs ekibi, ileriye dönük beklentilerindeyse 2026 yılı için iki faiz indirimi öngörüyor. Ancak bankaya göre bu adımların atılması için haziran ayından önce bir hamle yapılması olası görünmüyor.