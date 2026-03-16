Goldman Sachs'a göre petrol fiyatları enflasyonu yükseltecek

Covid sonrası enflasyon dalgasının hala hafızalarda taze olduğunu hatırlatan ve mevcut durumun farklı olduğuna dikkat çeken Goldman Sachs analistleri, "Bugünkü arz şoku enerji sektörüne dar bir şekilde yoğunlaşmış görünüyor" ifadelerini kullandı.

Goldman Sachs'ın tahminlerine göre, yükselen petrol fiyatları önümüzdeki bir yılda küresel GSYH'yı yüzde 0,3 daraltacak ve manşet enflasyonu yaklaşık yarım puan artıracak. Hürmüz Boğazı'nın neredeyse kapanmasının petrol dışı emtia fiyatlarına yansıması ise, şu ana kadar küresel manşet enflasyonunu yalnızca 0,1 puan yukarı çekiyor.

Banka, Orta Doğu'nun küresel enerji dışı ihracattaki payının yaklaşık yüzde 1 olduğunu vurguluyor. Pandemi döneminde Çin ve Doğu Asya'daki kapanmaların etkilediği ticaret hacmi ise küresel ticaretin yüzde 20'sinin üzerindeydi.

Fed'in çarşamba günkü toplantısında faizleri sabit tutması bekleniyor.