Goldman Sachs'dan 15 milyar Euro'luk yatırım: Dondurma devi Froneri'ye ortak olacak

Financial Times’ın haberine göre Goldman Sachs, dondurma üreticisi Froneri’ye 15 milyar Euro'luk (17,13 milyar dolar) değerlemeyle ortak olmaya hazırlanıyor.

İddialara göre, anlaşma en erken eylül ayında imzalanabilir. Söz konusu işlem, Fransız özel sermaye şirketi PAI Partners tarafından kurulan bir devam fonuna, Goldman Sachs’ın varlık yönetimi biriminin öncülük etmesini içeriyor.

Froneri, 2016 yılında İsviçre merkezli Nestlé ile PAI’ye bağlı R&R Ice Cream arasında kurulan bir ortak girişim. Bu birleşmeyle iki şirket, Avrupa’daki 20 ülkedeki dondurma operasyonlarını tek çatı altında toplamıştı.

Nestlé, 2019 yılında ABD’deki dondurma birimini de Froneri’ye satarak 4 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza atmış ve Häagen-Dazs dahil olmak üzere birçok markanın kontrolünü Froneri’ye devretmişti.