Goldman Sachs'ın kârı yüzde 58 geriledi

Goldman Sachs ikinci çeyrekte 1,22 milyar dolar, hisse başına 3,08 dolar kar etti. Geçen yılın aynı döneminde net kar 2,79 milyar dolar, hisse başına 7,73 dolar olmuştu. Analistler ikinci çeyrekte hisse başına 3,16 dolar kar bekliyorlardı.

GreenSky'dan kaynaklı olarak 504 milyon dolar zarar yazan Banka, ikinci çeyrekte kredi zararları için 615 milyon dolar ayırdı.

İkinci çeyrekte gelirler yüzde 8 azaarak 10,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Beklenti 10,61 milyar milyon dolar olacağı yönündeydi.