Goldman Sachs'tan ABD ekonomisi için büyüme tahmini

Goldman Sachs ekonomistleri, 2026 ilk çeyrek için yıllıklandırılmış GSYH büyüme tahminini %3,4 olarak açıkladı. Bu oran, 4. çeyreğe kıyasla belirgin bir toparlanmaya işaret ediyor. Ancak artışın büyük kısmı, 4. çeyrekteki hükümet kapanmasının ardından federal kurumların yeniden faaliyete geçmesinden kaynaklanıyor.

Bankanın tahminine göre, ilk çeyrekteki temel büyüme trendi yaklaşık %2,1 seviyesinde. 2026’nın dördüncü çeyreğine gelindiğinde ise ABD ekonomisinin, 2025’in aynı dönemine kıyasla yaklaşık %2,6 daha büyük olacağı öngörülüyor.

Goldman Sachs, tarifelerdeki belirsizliğin azalması ve vergi reformunun yarattığı destekle büyümeye ek katkı sağlanabileceğini de belirtti.