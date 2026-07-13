Goldman Sachs'tan ABD enflasyonu tahmini

Goldman Sachs, haziran ayı ABD enflasyon verisinin çekirdek enflasyonda yıllık bazda yavaşlamaya işaret etmesini bekliyor.

Goldman Sachs'ın yayımladığı nota göre banka, 14 Temmuz Salı günü açıklanacak haziran ayı TÜFE verisinde çekirdek TÜFE'nin aylık bazda %0,17 artmasını ve yıllık artış hızının %2,9'dan %2,8'e gerilemesini bekliyor. Piyasa beklentisi aylık %0,2 artış yönünde bulunuyor.

Banka, manşet TÜFE'nin ise enerji fiyatlarındaki %4,4'lük düşüşün etkisiyle aylık bazda %0,11 gerileyeceğini, yıllık enflasyonun da %4,25'ten %3,87'ye ineceğini öngördü. Piyasa beklentisi manşet enflasyonun aylık %0,1 gerilemesi ve yıllık %3,8 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde bulunuyor.

Goldman Sachs ayrıca, ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh'ın bu hafta para politikasına ilişkin görünümü değerlendirmek üzere Kongre'de iki kez ifade vereceğini hatırlattı.