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Goldman Sachs’tan ABD verileri sonrası borsada düzeltme beklentisi

Goldman Sachs Küresel Piyasalar Genel Müdürü Rubner, istihdam verilerindeki zayıf görünümün borsada düzeltmeye neden olabileceğini öngördü.

Haber Merkezi
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Goldman Sachs’tan ABD verileri sonrası borsada düzeltme beklentisi
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Goldman Sachs Group Inc. Küresel Piyasalar Genel Müdürü Scott Rubner'a göre, cuma günü ABD istihdam verileri zayıf gelirse borsa düzeltmeye doğru gidebilir.

Rubner, bankanın müşterilerinin Eylül ayının ikinci yarısında hisse fiyatları için olumsuz bir teknik kurulum için pozisyon aldıklarını ve 16 Eylül'de bir riskten kaçış hareketinin başlamasını beklediğini bildirdi.

Rubner yayınladığı yatırımcı notunda, "Cuma günü maaş bordroları zayıf gelirse piyasada bir düzeltme başlayabilir" diye yazdı.

Rubner, Eylül sonunun S&P 500 için tarihsel olarak yılın en kötü iki haftalık işlem dönemi olduğunu belirtti. Bu dönemde, trendleri takip eden sistematik fonların hisse senedi yatırımı yapmak için çok az alanı bulunurken, şirketler geri alım karartma dönemlerine girmek üzere ve bu da borsa talebini daha da azaltıyor.

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