Goldman Sachs'tan Çin için 2026 büyüme tahmini

Goldman Sachs'a göre, iş gücü piyasasındaki zayıflık ve konut fiyatlarındaki düşüş nedeniyle özel tüketim 2026’da da baskı altında kalacak.

Buna karşın, kamu harcamaları ile uzatılan tüketim malları takas programının perakende satışları istikrara kavuşturmaya yardımcı olması bekleniyor. Goldman Sachs, yatırımları kalıcı biçimde desteklemek için mali harcamaların anlamlı ölçüde artırılması gerektiğini vurgularken, harcamaların yüksek teknoloji, kentsel dönüşüm ve altyapı alanlarına odaklanmasının önemine dikkat çekti.

Banka, 2026 yılı için Çin’de reel GSYH büyümesini yüzde 4,8 olarak öngörüyor. Bu tahmin, piyasa beklentisi olan yüzde 4,5’in üzerinde bulunuyor.