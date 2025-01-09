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Goldman Sachs'tan Çin için enflasyon tahmini

Goldman Sachs, Çin için 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 0,8'den yüzde 0,4 yükselişe düşürdüğünü açıkladı.

Haber Merkezi
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Goldman Sachs'tan Çin için enflasyon tahmini
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Goldman Sachs, Çin için 2025 yılı manşet TÜFE tahminini yüzde 0,8'den yüzde 0,4 artışa düşürdü. ÜFE tahminini de daha önce yatay bir tahminden yüzde 0,9 düşüşe indirdi.

Yatırım bankası, kesintilerin 2024'ün son çeyreğinde kaydedilen yumuşak enflasyon verilerine dayanılarak yapıldığını söyledi. Pekin, perşembe günü aralık ayında daha yumuşak bir TÜFE açıkladı; kasım ayındaki yüzde 0,2'lik artışa kıyasla bir önceki yıla göre sadece yüzde 0,1 arttı.

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